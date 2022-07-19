Незабаром настане доленосний для України період: астролог спрогнозувала поворот у ході війни

Астролог заявила, що ситуація з війною буде важка, але перевага на українській стороні

Питання, коли закінчиться війна в Україні, хвилює всіх українців, у тому числі астрологів, які називають можливі дати завершення бойових дій. Але найближчим часом, судячи з положення небесних тіл, на Україну чекає досить складний період у ході війни проти росії.

Такий прогноз озвучила астролог Ольга Медвецька в Instagram. Напередодні вона говорила про те, що в липні розпочнеться найзапекліший період боїв. Тяжким буде і поточний тиждень, за її словами.

Так, Медвецька пише, що у Сонця та Меркурія найближчим часом буде конфлікт із Плутоном, завданням якого є руйнування та знищення. Щоправда, зазначає вона, заради переродження та трансформації.

"На військовому напрямі це означає нові випробування і для нас, але і для ворога. Не втомлююся говорити – перевага вже на нашому боці. Перелом стався і тепер Україна стає сильнішою. Хоча це ще один привід, через який злиться росія і чому посилює обстріли. Замкнене коло. Але це поки що, скоро розірвемо його", — йдеться в астропрогнозі.

Цей етап закінчиться, за словами астролога, наприкінці цього тижня. Однак це не так важливо, оскільки Медвецька попереджає про початок одразу нового, ще більш напруженого періоду, який, за її словами, буде доленосним для України.

Раніше "Телеграф" писав, що таролог висловилася про долю України та озвучила прогноз на осінь. За її словами, наша країна однозначно вийде переможцем із війни.