Складний період для України: астролог розповіла, коли припиняться активні бойові дії

Точну дату експерт не називає, проте прогноз дає надію на краще.

Багато астрологів зазначають, що найближчим часом на Україну чекає досить складний період у ході війни проти росії. Такої думки дотримується і астролог Ангеліна Вакуліна.

На своїй сторінці в Інстаграм вона наголосила, що найскладнішим часом для нашої країни буде осінь. Однак з іншого боку, в цей час ЗСУ розпочнуть контрнаступ, і активно відвойовуватимуть всі окуповані росіянами території. Через це осінь стане періодом активних бойових дій.

Також Вакуліна додала, що вже ближче до зими ситуація стане легшою, і активні бойові дії поступово зменшуватимуться. Приблизно в цей час, а саме в грудні 2022 року, цілком можливо припиниться ракетний терор з боку росії.

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"Припинення бойових дій можна чекати до грудня", — зазначила Вакуліна.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханова, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.