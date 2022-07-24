Непростий, але цікавий час: астролог склала прогноз для України на найближчий час

Експерт радить набратися терпіння та витримки, щоб пережити цю війну.

Багато астрологів зазначають, що найближчим часом на Україну чекає досить складний період у війні проти росії, проте ніхто з них не сумнівається у перемозі нашої країни. З цим також погоджується і астролог Світлана Буянова.

На своїй сторінці в Інстаграм експерт опублікувала свій прогноз для України на кінець липня та серпень, у якому наголосила, чого варто очікувати. Світлана зазначає, що прогноз для України найближчим часом досить непростий і цікавий, і в ньому багато тем і подій вже повторюються.

Перший із таких аспектів — тема, що розтягується на два роки. Вона дуже неприємна для нас, оскільки показує тему інтриг та невизначеності за темами армії, зброї та партнерської допомоги. Зараз піде повторення цього аспекту — пік на 3 серпня, а період впливу — з другої половини липня до середини серпня. Ми вже знаємо, чим це загрожує і як може відбуватися», — пише астролог.

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Другий важливий аспект, який повторюється вдруге — це тема про Бучу, Ірпінь та Гостомель, коли стало відомо про жахливі злочини російських окупантів. Цей період скорботи та смутку повториться на початку серпня – з 24 липня до 20 серпня, пік аспекту 6 серпня. Однак Світлана зазначає, що оскільки ми також вже знаємо, чого чекати, то "бо минулого разу вже не буде".

Плюс до всього, у другій половині липня та першій половині серпня Україна проходитиме перевірку на еволюційне зростання. Це буде новий крок до розвитку незалежної України.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханова, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.