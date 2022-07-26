Таролог розповіла, чи зможе Україна повернути всі окуповані території: "На якийсь час потрібно відмовитися"

Експерт наголосила, що головне — це не дати окупантам захопити нові міста.

Відомий таролог, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова, яка раніше розповіла коли чекати остаточного завершення військового протистояння України з Росії, склала прогноз, коли всі окуповані території знову повернуться до складу нашої батьківщини.

Свій прогноз Пасинкова розповіла у коментарі виданню "УНІАН". Таролог зазначає, що для швидкого та ефективного повернення своїх територій, Україні на якийсь час потрібно відмовитися від ідеї повернення Крим та Донбас. У пріоритеті — повернення до "кордонів" до 24 лютого 2022 року.

"Пріоритетом для нас має бути звільнення Харкова, який найбільше цікавить окупантів. Повернення цього міста – майже половина нашої перемоги. Звичайно, всі наші міста – невіддільна частина України. Так і буде! Це питання лише часу та тактики. А потім і Крим, та Донбас захочуть бути з нами" — зазначила Пасинкова.

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Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують у липні та позитивні події в ході російсько-української війни. За словами Анни та Олексія Суханових, з’явиться можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти.

На той час, відомий астролог Влад Росс озвучив свій прогноз щодо розвитку боїв на території України. За його прогнозом, українські сили розпочнуть контрнаступну фазу у серпні. Тоді як до кінця поточного року, вважає астролог, частина російських окупантів уже піде з української території.