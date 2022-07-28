"Назад дороги вже не буде": астролог розповіла, як молодик поверне хід війни в Україні

На думку астролога, переломний момент може статися досить скоро

Питання про те, коли закінчиться війна в Україні, постійно піднімають у своїх прогнозах українські астрологи. Так, астролог Катерина Соловйова впевнена, що протягом найближчого місяця очікується переломний етап у ході російсько-українського протистояння.

Як пише на своїй сторінці у Facebook астролог, вплив на події в Україні чинитиме потужний молодик. Так званий золотий молодик відбудеться ввечері в четвер, 28 липня. Місяць опиниться у вогненному знаку Лева.

За словами астролога, молодик так чи інакше визначатиме дії наших партнерів, ворогів і військові події.

"Цікаво, що бої триватимуть не лише на реальному фронті, а й на міжнародній арені між нашими союзниками та нашими противниками. У принципі, це все вже давно відбувається, але зараз цей процес ще більше активізується і вийде на новий рівень. Це буде справжня битва лідерів і титанів дипломатії", — йдеться в астропрогнозі.

Як повідомляє Соловйова, через ретроградний Юпітер можуть з новою силою розпочатися розмови про перемир’я та переговори з агресором. Крім того, зазначає астролог, продовжуватимуться активні контакти з нашими союзниками з питань відновлення та реформування системи торгівлі, комунікацій і логістики.

В астропрогнозі наголошується, що одна з головних рис Лева – щедрість, але щедрими будуть як закордонні однодумці України, так і ворог та інші опоненти. Однак позитивний момент у тому, що на міжнародній авансцені можуть з’явитися активні гравці, які виступатимуть на нашому боці. Астролог наголошує, що незважаючи на те, що головна роль сьогодні відводиться Збройним силам України, найближчим часом на перший план також вийде дипломатія найвищого рівня.

Зазначимо, що Лев – це втілення сміливості, мужності, рішучості, стійкості, він уміє захищатися, завжди зберігає почуття власної гідності, виявляє великодушність та шляхетність.

"Наше денне світило, яке зараз знаходиться у знаку Лева, виявляє в цьому становищі свої найсильніші якості, його енергетика просто зашкалює. Під цим впливом протягом місяця відбудеться дуже важливий переломний момент у нашій з вами історії, назад дороги вже не буде", — підсумувала Соловйова.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути в серпні в Україні. За її словами, очікується переломний період у війні.