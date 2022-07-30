"Акела промахнувся... Акела обіср*вся": відомий астролог розповів, коли буде знищено "гордість" путіна
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Експерт зазначає, що всі "символи перемоги" путіна будуть знищені.
Після останніх подій в Україні питання про падіння Кримського мосту знову стало актуальним. Раніше про його знищення вже говорив відомий екстрасенс Макс Гордєєв, а тепер до його прогнозу приєднався популярний астролог Влад Росс.
У коментарі Главреду, зірковий експерт зазначив, що чекати залишилося зовсім недовго, і вже у серпні 2022 року "гордість путіна" буде підбита. Щобільше, в той самий час відбудеться і звільнення окупованого Херсона.
"Усі символи перемоги володимира путіна перестануть існувати. Акела промахнувся. Хоча навіть не так... Акела обіср*вся. А тому Акелу можна скинути" — зазначив Росс.
Однак на цьому позитивні прогнози не закінчуються. Астролог додав, що цілком можливо, що до кінця року лінія фронту пересунеться на територію росії. Проте просити про закінчення війни, росіяни проситимуть ще з вересня, пропонуючи повернутися до кордонів до 24 лютого. Однак чи погодиться на це Україна — це вже інше питання (заздалегідь зазначимо, що не погодиться, доки не поверне весь Донбас та Крим).
Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути в серпні в Україні. За її словами, очікується переломного періоду у війні.
Також "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток військових подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.