"Акела промахнувся... Акела обіср*вся": відомий астролог розповів, коли буде знищено "гордість" путіна

Експерт зазначає, що всі "символи перемоги" путіна будуть знищені.

Після останніх подій в Україні питання про падіння Кримського мосту знову стало актуальним. Раніше про його знищення вже говорив відомий екстрасенс Макс Гордєєв, а тепер до його прогнозу приєднався популярний астролог Влад Росс.

У коментарі Главреду, зірковий експерт зазначив, що чекати залишилося зовсім недовго, і вже у серпні 2022 року "гордість путіна" буде підбита. Щобільше, в той самий час відбудеться і звільнення окупованого Херсона.

"Усі символи перемоги володимира путіна перестануть існувати. Акела промахнувся. Хоча навіть не так... Акела обіср*вся. А тому Акелу можна скинути" — зазначив Росс.

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Однак на цьому позитивні прогнози не закінчуються. Астролог додав, що цілком можливо, що до кінця року лінія фронту пересунеться на територію росії. Проте просити про закінчення війни, росіяни проситимуть ще з вересня, пропонуючи повернутися до кордонів до 24 лютого. Однак чи погодиться на це Україна — це вже інше питання (заздалегідь зазначимо, що не погодиться, доки не поверне весь Донбас та Крим).

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути в серпні в Україні. За її словами, очікується переломного періоду у війні.

Також "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток військових подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.