"Буде велика битва": астролог розповіла про переломний момент у війні України та рф

Херсон ніколи не буде у складі Росії.

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів, коли буде знищено Кримський міст, дав надію українцям ще одним своїм прогнозом. На цей раз експерт розповів про долю тимчасово окупованого Херсона, а саме назвав дату, коли він повернеться під контроль України.

У коментарі Главреду, зірковий експерт додав, що після того, як буде повернуто Херсон, ситуація на фронті кардинально зміниться на кращий для України бік. Щобільше, настає переломний момент у війні з Росією.

"Херсон звільнять українські війська вже в серпні. Тому й мови не може бути про проголошення якоїсь республіки або про спробу росії включити місто до свого складу", — впевнений Росс.

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Крім цього, астролог зазначив, що попереду ЗСУ чекає велика битва, внаслідок якої Херсон буде звільнений від російських окупантів, адже бій закінчиться перемогою України. І саме ця подія і буде переломним моментом у війні.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути в серпні в Україні. За її словами, очікується переломного періоду у війні.