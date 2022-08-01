"Буде тяжкий бій": астролог спрогнозувала майбутнє для України на серпень

За словами Ольги Медвецької, ескалація буде двосторонньою, але з перевагою в бік Україн

Питання, коли в Україні нарешті закінчиться війна, хвилює всіх українців, у тому числі астрологів, кожен з яких називає можливі дати завершення бойових дій. В останньому літньому місяці, судячи з положення зірок і планет, на Україну чекає непередбачуваний і руйнівний період.

Такий прогноз озвучила астролог Ольга Медвецька в Інстаграмі. За її словами, найближчим часом очікуються рішучі військові дії з великою долею несподіванок, від яких перехоплюватиме подих. Скоріш за все, ескалація буде двосторонньою, проте все ж із перевагою в бік України.

"Але вона буде дуже нелегкою і непостійною, адже з якихось причин нам буде важко діяти на повну силу, будуть якісь перешкоди, можливо через тиск вищестоячих сил (наприклад, через волю держав, від яких ми зараз залежимо). Тобто це не буде блискучою і однозначною перемогою зараз. Буде тяжкий бій, боротьба, де нам будуть ставити палки в колеса", — зазначає експерт.

Крім цього експерт прогнозує загрозу аварії на АЕС в першій половині місяця. За словами Медвецької, з другої половини серпня буде зниження інтенсивності бойових подій. Проте часткове і тут не йдеться про припинення вогню.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути в серпні в Україні. За її словами, очікується переломний період у війні з рф.