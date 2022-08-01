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Загострення бойових дій в Україні: астролог попередила про найнебезпечніший період війни

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Астролог озвучила прогноз на цей місяць для України Новина оновлена 01 серпня 2022, 17:19
Астролог озвучила прогноз на цей місяць для України

За словами астролога, місяць буде дуже складним, але переломним

Астрологи раз у раз озвучують прогнози щодо війни в Україні і розмірковують над тим, коли бойові дії підуть на спад. Виходячи з прогнозу астролога Ксенії Базиленко, в найближчий місяць українцям не варто чекати на завершення боїв.

Про те, що серпень буде напруженим періодом для України, йдеться в астропрогнозі Базиленко для УНН. За її словами, на українців чекають нові випробування, і хоча місяць буде важким, він стане переломним моментом.

Базиленко повідомила, що серпень – переломний період у війні, коли всім українцям потрібно зібрати всю свою волю до кулака і героїчно пройти цей дуже нелегкий час для країни. Як зазначає астролог, вплив на перебіг російсько-української війни в серпні чинитиме одна важлива рідкісна космічна подія: поєднання Марса, Урана та північного вузла. За словами Базиленко, ця подія несе як великі можливості, так і значні руйнування для всього світу у політичному та економічному напрямах. Однак складні зміни, додає вона, необхідні для еволюції та подальшого розвитку.

"Для України серпень несе серйозне загострення бойових дій з боку країни-агресора, може збільшуватись кількість ракетних ударів, особливо у першій половині місяця", — попередила про небезпечний період астролог.

Астролог додає, що шансів на домовленості між світовими лідерами поки що не передбачається. Більше того, у прогнозі йдеться про те, що напруга лише зростатиме і можливі навіть нові військові конфлікти.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути в серпні в Україні. За її словами, можна очікувати на переломний період у війні.

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