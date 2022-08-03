Україна повністю відновить свій суверенітет: астрологи назвали дату повернення Криму та ОРДЛО

На думку астрологів, повна деокупація буде, але не цього року

У прогнозі ведичних астрологів Олексія та Ганни Суханових, які раніше говорили про спад військової активності ближче до осені, названо дату повернення всіх окупованих територій України, включаючи Крим та ОРДЛО. За їхніми словами, серпень, з одного боку, буде важким місяцем у ході війни та віщує велику кількість жертв, але з іншого – підготує ґрунт для шляхів закінчення російсько-українського протистояння.

Астропрогноз для України Суханови опублікували в Instagram. У ньому стверджується, що серпень буде значним, важливим трансформаційним місяцем. Саме в цей період очікується дуже велика кількість астрологічних змін, які впливатимуть на події, що відбуваються.

Так, у серпні велика увага буде зосереджена на південному напрямку, де багато експертів очікують на так звану битву за Херсон. У прогнозі Суханових говориться, що цього місяця країна почне одужувати і відновлюватись завдяки тому, що зміниться так звана річна карта. Старт трансформацій, пишуть астрологи, розпочнеться 4 серпня. З вересня ж, на їхню думку, можуть почати формуватися події у рф, які згодом "розгойдають трон царя".

За спостереженнями Суханових, з осені, особливо з середини жовтня, у карті великої кількості українців розпочинаються загалом позитивні астрологічні періоди. Це говорить про те, що життя потроху почне приходити в нормальне русло.

Астрологи відзначають, що хоча багато аналітиків схиляються до того, що війна має бути закінчена до зими, це не означає вирішення проблеми.

"Закінчити війну — не означає вирішити проблему. Повністю проблему буде вирішено до 17 травня 2024 року, до цього часу Україна повністю відновить свій суверенітет, який був порушений у 2014 році. Повернеться Крим та Донбас", — йдеться в астропрогнозі.

Суханови сходяться на думці, що це станеться не військовим шляхом, а через зміну політичного режиму в рф або розвал цієї федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були налаштовані проти нашої країни.