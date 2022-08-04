Розпочнеться довгоочікувана деокупація: астролог спрогнозувала перелом війни в Україні

Астролог обнадіяла українців прогнозом щодо південного сходу країни

Питання про те, коли закінчиться війна в Україні, залишається головним на порядку денному і хвилює, зокрема, українських астрологів, які регулярно озвучують свої прогнози щодо бойових подій. На їхню думку, становище небесних тіл вказує на те, що вже цього місяця може розпочатися довгоочікувана деокупація територій, тимчасово захоплених агресором.

Про це йдеться у прогнозі на серпень для України астролога Оксани Вікторівни, який вона опублікувала в Instagram-блозі. За її словами, є можливість звільнення низки населених пунктів, а спаду бойових подій очікувати не варто.

Астролог повідомила, що у серпні відбуватимуться жорстокі бої за визволення українських земель, може статися загострення.

Найважча фаза війни відбудеться, коли активізуються земні знаки Зодіаку. Це, ймовірно, буде період з 6 липня по 20 серпня, коли Марс увірветься на знак Тельця, пов’язаний безпосередньо із землею як територією. Тому дуже ймовірно, що почнуться бої за визволення територій", — йдеться в астропрогнозі.

За припущеннями астролога, найактивніша фаза війни триватиме з 1 по 15 серпня. Астролог пояснює, що Марс підійде до планети різких змін Урану і один раз до кармічного місячного вузла Раху, який бурхливо підніме тему відплати. Іноді Раху астрологи називають другим Марсом, тож активності буде дуже багато, пише Оксана.

"Дуже можливо, що почнеться, нарешті, деокупація південного сходу, на яку всі ми так довго чекаємо", — додала астролог.

Нагадаємо, ведичні астрологи Суханови у своєму прогнозі для України на місяць запевнили, що Україна повністю відновить суверенітет. Щоправда, повернення Криму та Донбасу, згідно з астропрогнозом, треба чекати не цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були налаштовані проти нашої країни.