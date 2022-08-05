Астролог попередила українців про небезпеку на День незалежності

Експерт радить не відвідувати масових заходів 24 серпня.

Питання про те, коли ж закінчиться війна в Україні, вже пів року залишається головним на порядку денному. Знайти на нього відповідь намагаються і українські астрологи, екстрасенси та тарологи, які регулярно озвучують свої прогнози щодо боїв, деокупації захоплених росіянами територій, а також загалом про долю України.

Астролог і таролог Яна Езотеричка на своєму YouTube-каналі також склала прогноз на серпень для нашої країни, в якому розповіла про події, що чекають на українців на День незалежності 24 серпня. Вона закликала українців не відзначати це важливе державне свято, адже росіяни можуть підло цим скористатися, тому масові скупчення людей бажано уникати.

"Святкування Дня Незалежності 24 серпня не вийде, як це хотілося б зробити раніше. В умовах війни можна дуже сильно постраждати під час скупчення людей", — каже астролог.

Попри це, Яна Езотеричка наголосила, що Україні випадає карта, яка показує, що сила на її боці. І із серпня Україна цю силу покаже. Астролог не виключає, що сильні настання та бойові дії можуть вийти і за межі нашої країни.

Нагадаємо, ведичні астрологи Суханови у своєму прогнозі для України на місяць запевнили, що Україна повністю відновить суверенітет. Щоправда, повернення Криму та Донбасу, згідно з астропрогнозом, треба чекати не цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.