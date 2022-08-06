"Рівень агресії та напруги буде просто величезний": астролог розповіла, що чекає на Україну в серпні 2022
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Експерт зазначає, що Україні ставитимуть "палки в колеса", проте на результат війни це не вплине.
Практично щодня астрологи, тарологи та екстрасенси у своїх соцмережах публікують свої прогнози щодо російсько-української війни та називають можливі дати закінчення бойових дій в Україні. Так, у це не всі вірять, проте знаючи, що і зірки, і карти на стороні нашої країни, то це, як мінімум, підіймає бойовий дух та віру у перемогу ще більше.
Астролог Ольга Медведська на своїй сторінці в Інстаграм не дуже втішила новим прогнозом для України на серпень. Проте радує те, що результат цієї війни однозначний – перемога за нами.
"Від розташування планет у першій половині серпня мені стало моторошно. Адже я розуміла, що рівень агресії та напруги буде просто величезним, непередбачуваним і руйнівним" — зазначає астролог.
Все тому, що за її словами, у серпні на нас чекає ескалація, яка буде двосторонньою, проте все ж таки з перевагою у бік України. Процес цей буде нелегким і непостійним, адже будуть якісь перешкоди, можливо через тиск вищих сил. Ольга зазначає, що перемога буде за Україною, проте треба буде пережити важкі бої та боротьбу.
Крім цього, астролог зазначає, що є небезпека аварії на АЕС у першій половині місяця. А ось із другої половини місяця почнеться зниження інтенсивності бойових дій, проте лише частково.
Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути у серпні в Україні. За її словами, очікується переломний період у війні з росією.
Також "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.