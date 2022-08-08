Астролог спрогнозувала переломний момент у війні в Україні: "Потрібно зібрати всю свою волю в кулак"

З’єднання планет серпні несе як великі можливості, і великі руйнації.

Багато астрологи, езотерики, тарологи та екстрасенси зазначають, що серпень 2022 року — це переломний місяць у війні України та росії. З такою теорією погоджується також і астролог Ксенія Базиленко.

У коментарі для УНН вона зазначила, що в серпні в небі складеться дуже рідкісне поєднання планет — Марса та Урана, а також північного вузла, що суттєво вплине на обстановку в усьому світі. Попри те, що подібне поєднання несе в собі й великі руйнування для всього світу, особливо в політичному та економічному напрямах, вони дуже необхідні для еволюції та подальшого розвитку світу.

"Марс — це дії та вчинки, північний вузол — це мета нашого розвитку, Уран — планета великих раптових змін, адже він реформатор" — розповіла Базиленко.

На Україну це поєднання планет також вплине. Можливі загострення бойових дій, а також загрози ракетних ударів, особливо у першій половині місяця. Тому астролог радить кожному зібрати всю свою волю в кулак і не піддаватися на провокації, щоб гідно пережити цей період.

"Кожному з нас слід вибрати правильну стратегію поведінки. Наші імпульсивність, спалахи гніву, агресія зараз будуть дуже небезпечні і можуть призвести до тяжких особистих наслідків", — додала експерт.

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Нагадаємо, ведичні астрологи Суханови у своєму прогнозі для України на місяць запевнили, що Україна повністю відновить суверенітет. Щоправда, повернення Криму та Донбасу, згідно з астропрогнозом, треба чекати не цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.