"Під загрозою зараз кожен куточок": таролог передрік "найгостріший" період у війні в Україні

Експерт запевняє, що для захисту своєї країни українцям надходитиме багато допомоги.

Відомий таролог, півфіналіст 20 сезону "Міжнародної Битви Екстрасенсів" Роман Шептицький склав свій прогноз на серпень, яким підтвердив слова своєї колеги Людмили Хомутовської про небезпечний період для України у серпні 2022 року. Розклад на картах показав йому, що українцям треба готуватися до того, що озлоблені своїми поразками російські загарбники намагатимуться мститись.

Свій прогноз Шептицький опублікував на своєму каналі YouTube. Таролог зазначив, що для того, щоб "перекрити" свої програші, росія атакуватиме всі українські міста. І цей "гострий" період припадає на дати з 9 до 12 серпня.

"Зараз ми маємо бути максимально уважними та обережними. Ворог програє, він мститься за свої програші. І таким чином під загрозою зараз практично кожен куточок України. Також складна ситуація зберігається із Запорізькою АЕС", — сказав Шептицький.

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Нагадаємо, ведичні астрологи Суханови у своєму прогнозі для України на місяць запевнили, що Україна повністю відновить суверенітет. Щоправда, повернення Криму та Донбасу, згідно з астропрогнозом, треба чекати не цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.