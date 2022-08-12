"Це буде несподівано для всіх": відомий екстрасенс приголомшив прогнозом про розв’язання війни в Україні

Експерт зазначив, що на Україну чекає важкий період.

Відомий таролог та екстрасенс, півфіналіст 20 сезону "Міжнародної Битви Екстрасенсів" Роман Шептицький, який раніше розповів про дуже небезпечний період для України, склав новий прогноз. Розклавши карти, Роман побачив, що вибухи в Криму 9 серпня докорінно змінили перебіг війни в Україні.

На своєму YouTube-каналі екстрасенс зазначив, що ця "бавовна" допоможе прискорити звільнення півдня України від російських окупантів українськими військовими. Однак варто побоюватися того, що армія Росії намагатиметься мстити, і найімовірніше під удар піде Запорізька АЕС, що в принципі вже й так відомо.

"Ворог обов’язково намагатиметься помститися. Але ця ситуація з Кримом — це можливість прискорити нашу перемогу. І це буде несподівано для всіх", — каже Шептицький.

Проте таролог упевнений, що перемога буде 100% за Україною. І наші військові зараз це доводять, показуючи, що для українців немає нічого неможливого.

Нагадаємо, ведичні астрологи Суханови у своєму прогнозі для України на місяць запевнили, що Україна повністю відновить суверенітет. Щоправда, повернення Криму та Донбасу, згідно з астропрогнозом, треба чекати не цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.