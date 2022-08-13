"Цей сценарій прописано вищими силами": відомий екстрасенс розповів, чим закінчиться війна в Україні

Попереду на Україну чекає важкий період.

Відомий таролог та екстрасенс, півфіналіст 20 сезону "Міжнародної Битви Екстрасенсів" Роман Шептицький, який раніше розповів про дуже небезпечний період для України, поділився ще одним своїм прогнозом. У ньому він розповів, як і головне, чим закінчиться війна в Україні, і що чекає кожного українця в майбутньому.

Шептицький розклав на майбутнє нашої країни карти Таро, і результати свого прогнозу опублікував на своєму YouTube каналі. Експерт зазначає, що сумніватися у перемозі України не варто, проте попереду ще дуже складний та важкий шлях.

"Історія закінчиться у будь-якому разі перемогою України. Цей сценарій прописаний вищими силами… Ми рухаємося до нового життя", – заявив таролог.

Також Шептицький додавши, що до кінця серпня ще відбудеться кілька досить вагомих подій, які можуть кардинально змінити перебіг війни в Україні, як, наприклад, ситуація із вибухами в Криму 9 серпня. Проте перемога все одно залишатиметься за українцями.

На жаль, Україні доведеться дуже довго відбудовуватися і очухуватися від наслідків російського військового вторгнення. Екстрасенс зазначив, що це буде близько 3-5 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.