"Все почне поступово змінюватися": таролог розповів, як повернеться ситуація на фронті у серпні

Ситуація на фронті покращає, але загроза з повітря залишиться.

Відомий таролог та екстрасенс, півфіналіст 20 сезону "Міжнародної Битви Екстрасенсів" Роман Шептицький, який раніше розповів про дуже небезпечний період для України, зазначає, що серпень — це досить переломний місяць у війні України та рф, і незабаром настануть доленосні події на фронті.

Такий висновок Шептицький зробив на своєму YouTube каналі, розклавши карти на період з 13 по 17 серпня 2022 року. Як зазначає таролог, прогнози дуже втішні, адже сила України лише зростає і буде ще більшою.

Ще з 13 серпня вектор з небезпеки повернув свій напрямок на позитивні зміни: на українців чекають хороші новини, нові перспективи, звільнення окупованих територій, важливі переговори. Також вирішиться питання із захопленою російськими військовими Запорізької АЕС.

"За картами немає ядерного вибуху", — заспокоює Шептицький, додаючи, що росіяни все одно мститимуть, тому тривоги ігнорувати не варто.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

Також "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути в серпні в Україні. За її словами, очікується переломного періоду у війні.