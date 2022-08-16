"Місяць йде на спад, що вплине і на фронт": астролог спантеличила українців прогнозом на поточний тиждень

Експерт також розповіла, що буде із Запорізькою АЕС.

Астролог Ольга Медведська, яка раніше розповіла, що чекає на Україну в серпні 2022 року, трохи змінила свій прогноз, особливо на тиждень з 15 по 21 серпня. Оскільки Місяць йде на спад, це також позначиться і на ситуації на фронті, де українські бійці протистоять армії рф.

На своїй сторінці в Інстаграмі астролог розповіла, що вже до кінця тижня українські воїни зможуть краще реалізовувати всі задумані плани та поставлені завдання. Однак є одне не зовсім приємне "але" — окупантам теж за якимись напрямами стане легше реалізовувати свої злісні задуми.

Також Медведська зазначила, що довкола ситуації із Запорізькою АЕС, яку російські окупанти не припиняють обстрілювати, також ситуація зміниться.

Читайте також: Категорія Гороскоп "Може статися серйозна катастрофа": астролог стривожила прогноз про війну Експерт зазначила, що з кожним днем ситуація тільки розпалюватиметься, а також можливі нові руйнування.

"Поступово знижуватиметься ризик катастрофи на АЕС (або про це менше говоритимуть)" — додала астролог.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути у серпні в Україні. За її словами, очікується переломний період у війні з Росією.

Також "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.