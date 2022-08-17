"Перелом ми вже бачимо": таролог назвала час, коли у війні в Україні буде поставлено крапку

Експерт зазначила, що незабаром Україна та росія сядуть за стіл переговорів.

Таролог і екстрасенс Людмила Хомутовська, яка раніше передбачила, як завершиться війна в Україні, розповіла, коли ж це все ж таки трапиться. Експерт розклала карти Таро і побачила, що до перемоги залишилося зовсім небагато.

Своїм прогнозом Хомутовська на YouTube-каналі "Мій світ". Як зазначає таролог, основні перемоги на Україну чекають вже до кінця 2022 року, а також вона додала, що перелом вже стався.

"Подобається комусь чи ні, але вже йде відвоювання Херсона. Це буде трохи, майже непомітно, але це є. Хотілося б, щоб це було швидше, але війни тільки швидко починаються, але не швидко закінчуються. Але ми набираємо обороти, і з кожним днем Україна рухатиметься далі і далі», — запевняє екстрасенс.

Також Хомутовська зазначила, що восени Україна та росія сядуть за стіл переговорів, проте окупанти продовжуватимуть завдавати ракетних ударів по нашій країні. Вони будуть не такими частими, як зараз, проте все ж таки будуть.

Ще з хорошого – повторного нападу росії карти не показали. Як зазначила Хомутовська, росії, яка перебуватиме у депресії, буде зовсім не до воєнних конфліктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.