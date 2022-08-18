Відкриється "страшна правда": таролог зробила прогноз щодо війни в Україні

Людмила Хомутовська заявила, що випала карта удачі, тому все кардинально зміниться

Таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська розповіла про ситуацію в Україні, охоплену війною з російським окупантом.

В інтерв’ю YouTube-каналу "TOP" астроексперт зазначила, що путін хоче перемоги, тому шукатиме шляхів, щоб вийти на переговори з Україною. Однак це станеться після того, як росіяни відступатимуть.

Хомутовська також заявила, що зараз на фронті ситуація важка для ЗСУ, але випала карта удачі, тому все кардинально зміниться. Для росії ситуація на полі бою проти України "зависла".

Також астроексперт упевнена, що пізніше українцям відкриється якась "страшна правда, яку від нас приховували."Буде якась правда, яку від нас приховували. Це не зараз… Це стосуватиметься і війни, і державної зради, і фінансів”, – йдеться у прогнозі Хомутовської.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.