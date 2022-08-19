"Зможемо переламати хід війни на свою користь": астролог обнадіяла українців прогнозом на осінь 2022

Експерт зазначила, що важливо встигнути скористатися вдалим моментом, який нам надають зірки та планети.

Астролог Людмила Халанська склала для України прогноз на кінець літа і початок осені 2022 року, в якому розповіла, що на українців чекає досить сприятливий період, щоб переламати хід війни з російськими окупантами у свій бік. Зазначимо, що про такий перелом раніше вже говорила і таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська.

Завдяки тому, що в серпні розпочався аспект від Плутона до нашого Марса, у України розпочався сприятливий період у політичному та військовому сенсі, зазначає Халанська на своїй сторінці у Facebook.

"Цей аспект вже допомагав нам стримувати агресію ворога протягом тривалого часу у минулому, 2020 та 2021 роках. І ось зараз він востаннє спрямовує свій вплив на гороскоп України. Дуже хочеться сподіватися, що ми зможемо повною мірою скористатися цим аспектом для контрнаступу".. Адже він якнайкраще підходить для цього" — додала астролог.

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Також Халанська додала, що діятиме цей аспект до жовтня 2022 року, тому важливо до цього часу зробити все, щоб переламати хід війни на свою користь. Крім цього, астролог зазначає, що ця осінь знизить градус напруги в країні і буде спокійнішою для українців у порівнянні з першою половиною року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.