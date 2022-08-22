"Ситуація не найсприятливіша": астролог приголомшила прогнозом для України на День незалежності

Експерт зазначає, що до Дня незалежності України рф готує не зовсім приємні "подарунки".

Астролог та таролог Яна Езотеричка, яка раніше вже попереджала українців про небезпеку на День Незалежності, склала новий прогноз на кінець серпня, включаючи і це важливе державне свято. Експерт зазначає, що 24 серпня росія готується активно "вітати" всіх українців, тому не варто нехтувати своєю безпекою.

На своєму YouTube-каналі таролог опублікувала свій новий прогноз, у якому попередила, що наприкінці серпня існує загроза ядерного удару чи застосування хімічної зброї. Тому 31-річчя нашої країни потрібно зустрічати якомога обережніше, без ігнорування сигналів повітряної тривоги.

"На якій території це може статися, сказати важко. У серпні дуже багато пекла. У другій половині серпня включається планета Уран. Ця планета Росії, тому ми бачимо плачевні результати", — розповіла Езотеричка.

Також, астролог зазначила, що у цей період жінкам потрібно особливо уважно стежити та оберігати своїх дітей. Карти кажуть, що малеча зараз під великою загрозою.

Раніше астролог Влад Росс розповів, що вже восени в Україні почнеться масова втеча окупантів з нашої території, а для росії вже починається "жахлива ситуація".

Також раніше екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.