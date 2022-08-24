Гряде "жорстка зачистка": ясновидяча спантеличила українців прогнозом на осінь 2022

За словами екстрасенсу, на Україну чекають переговори, проте вони не будуть успішними через завищені вимоги Росії.

Екстрасенс, ясновидець, чорна відьма-некромант та фіналістка проекту "Битва екстрасенсів" Марія Тиха приєдналася до своїх "колег", і також склала прогноз для України на найближче майбутнє, і розповіла коли ж закінчиться війна і що буде з Херсонською областю та Кримом.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз" Марія розповіла, що незабаром українська армія почне справжній контрнаступ, тому радить усім, хто залишився в Херсонській області, виїжджати з окупованих територій, щоб не наражати своє життя на небезпеку.

"Контрнаступ найжорстокіший і найактивніший буде з 15 вересня. За всіма напрямками, зокрема в Херсонській області… Там буде "жорстка зачистка"… У вересні наші підуть на прорив. І в районі річки Інгулець буде дуже жорстокий бій" — додала ясновидюща.

Також Тиха наголосила, що Крим також повернеться під контроль України. Однак, коли саме, вона не озвучила.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.