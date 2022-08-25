"Пів росії піде "спати": екстрасенс спрогнозував долю Запорізької АЕС

За словами Романа Шептицького, до обговорення безпеки ядерного об'єкта приєднається світова спільнота

Тоді, коли всі спроби ядерного шантажу з боку окупантів у контексті ситуації на Запорізькій АЕС проходять невдало, українців все ж таки дуже хвилює одне з найгостріших питань — чи підірвуть росіяни атомну електростанцію.

Екстрасенс Роман Шептицький в інтерв’ю unian розповів, що якщо росія все ж таки підірве Запорізьку АЕС, то ситуація буде гірша, ніж у Чорнобилі. Але поки що це активно не "відчувається". За словами експерта, ризик диверсії та шантажу залишається.

"Запорізьку АЕС можуть обстрілювати, але це робиться швидше для того, щоб відволікти увагу від війни на Донбасі, у південній частині України. Росіяни розуміють, що якщо вони підірвуть АЕС, то там пів росії піде "спати". Тобто всі плани окупантів чекатиме крах. Тому страшну катастрофу по АЕС я не відчуваю", — заявив Шептицький.

Також екстрасенс зазначив, що до обговорення цього питання приєднається світова спільнота. Це може статися вже найближчими днями.

Читайте також: Категорія Гороскоп Гряде "жорстка зачистка": ясновидяча спантеличила українців прогнозом на осінь 2022 За словами екстрасенсу, на Україну чекають переговори, проте вони не будуть успішними через завищені вимоги Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про припущення військового експерта Олега Жданова щодо того, що відбувається на Запорізькій АЕС. Він не виключає, що Україна здатна втратити ядерний об’єкт з-під контролю.

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