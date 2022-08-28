Екстрасенс розповіла, чого чекати Україні на початку осені
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За прогнозами Хомутовської, сказати, що вересень буде стабільним, не можна
Відомий український таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська, яка раніше визначила долю анексованого Криму, розповіла про майбутні події в Україні у вересні 2022 року в контексті війни з росією.
Експерт дала інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз". Як зазначила сама Хомутовська, вона не може впевнено сказати, що цей період для українців буде стабільним, тому що нам необхідно продовжувати захищатися від окупантів.
"Отже, "прильоти" будуть і різного роду неоднозначні дії, щоб розповісти про Україну неправдиву інформацію", — зазначає екстрасенс.
За словами Хомутовської, рф всіма способами "розставлятиме пастки", але на нашому боці буде весь світ. "У вересні максимальна згуртованість світу. І допомога буде йти звідти, звідки її ще не було", — заявила Хомутовська.
Раніше екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.