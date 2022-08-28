Екстрасенс розповіла, чого чекати Україні на початку осені

За прогнозами Хомутовської, сказати, що вересень буде стабільним, не можна

Відомий український таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська, яка раніше визначила долю анексованого Криму, розповіла про майбутні події в Україні у вересні 2022 року в контексті війни з росією.

Експерт дала інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз". Як зазначила сама Хомутовська, вона не може впевнено сказати, що цей період для українців буде стабільним, тому що нам необхідно продовжувати захищатися від окупантів.

"Отже, "прильоти" будуть і різного роду неоднозначні дії, щоб розповісти про Україну неправдиву інформацію", — зазначає екстрасенс.

За словами Хомутовської, рф всіма способами "розставлятиме пастки", але на нашому боці буде весь світ. "У вересні максимальна згуртованість світу. І допомога буде йти звідти, звідки її ще не було", — заявила Хомутовська.

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Раніше екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.