"Судний день" близький: екстрасенс передбачив швидку поразку росіян на Херсонщині

Експерт упевнений, що Херсон незабаром повернеться під контроль України.

Екстрасенс та таролог Роман Шептицький, який раніше спрогнозував, що буде із Запорізькою АЕС, склав новий прогноз, у якому розповів про долю тимчасово окупованого Херсона та області.

Якщо вірити розкладу Шептицького, то незабаром у російських окупантів настане "судний день", і він буде пов’язаний саме з Херсонською областю. Про це таролог повідомив на своєму YouTube каналі, додавши, що росіяни дуже бояться, що їм не вдасться утримати Херсон. І "гаряча ніч", яку ЗСУ влаштували вночі 29 серпня на Херсонщині, це лише підтверджує.

"Ворог вже не знає, як правильно діяти. Не дарма вони перекидають туди свої ресурси. Але це їх не врятує, наші їх розіб’ють... Звільнення Херсона – це звільнення всієї області автоматично. Після звільнення Херсона буде ще більший розкол у середині російської влади" — відзначає екстрасенс.

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Раніше екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.