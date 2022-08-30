"Диявол готуватиме удар у відповідь": таролог спантеличила українців прогнозом на вересень

Експерт зазначила, що наприкінці вересня очікуються особливі перемоги та успіхи українських бійців.

Таролог та екстрасенс Рубіна Цибульська приєдналася до своїх колег, які раніше опублікували свої прогнози на осінь 2022 року для України, і склала свій. Вона зазначає, що на українців чекають серйозні, і навіть кардинальні зміни на війні у вересні 2022 року

У своєму прогнозі, який Цибульська опублікувала на своєму YouTube каналі, вона також додала, що можливе серйозне загострення на фронті, адже окупанту не подобаються успіхи української армії. Тому таролог закликає не ігнорувати сигнали тривог.

"Місяць буде дуже гострий. Наноситимуться удари хаотично навіть по тих територіях, по яких їх не було раніше. Ворог посилюватиме свої дії. Диявол готуватиме удар у відповідь. З’явиться загроза катастрофи" — розповіла Цибульська.

Крім цього, згідно з прогнозом Цибульської, на фронті розпочнуться активні бойові дії, і ЗСУ продовжать наступати на позиції противника, знищуючи їхні склади боєприпасів та виганяючи їх із захоплених українських територій.

Раніше екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.