"Дату підібрано ідеально": астролог обнадіяла українців прогнозом на тиждень

Будь-які починання українців у цей період матимуть разючі результати, зазначила астролог.

Новини про початок активного контрнаступу ЗСУ на Херсон не можуть не тішити, адже це перший крок до звільнення всієї України від рук російських загарбників. Крім українських військових також вважають і астрологи, зокрема і Ольга Медведська, яка зіставила ці факти зі становищем зірок цього тижня.

Свій астропрогноз вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм, назвавши тиждень із 29 серпня до 4 вересня — тижнем-подарунком. Астролог зазначає, що українські бійці обрали ідеальний час та дату, щоб розпочинати наступ.

"Новини про сьогоднішні активні дії ЗСУ на півдні – не просто хороші та радісні, це суперові новини! Результати будуть справді вдалими! Кращого дня для цього неможливо було уявити. Не знаю, хто їхній астролог, але дата підібрана ідеально!" — написала Медведська.

Оскільки Місяць росте, а войовничий Марс має гармонійний аспект із Юпітером (покровителем тих, хто сильніший), плюс Меркурій, який відповідає за домовленості, транспорт та комерцію, все це разом і дає той результат, який так необхідний Україні.

"Цього тижня можливі хороші поставки зброї. І це важливо саме зараз, адже наступного тижня з цим, швидше за все, виникнуть складності чи уповільнення", — додала астролог.

Також "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.