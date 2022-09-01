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"Несподівані події, які позитивно вплинуть на результат війни": астрологи обнадіяли прогнозом для України

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Астрологи озвучили прогноз щодо воєнних дій на початку осені Новина оновлена 01 вересня 2022, 22:05
Астрологи озвучили прогноз щодо воєнних дій на початку осені

Астрологи обнадіяли прогнозом для України, який кардинально відрізняється від ситуації з натальною картою агресора.

Над питанням про те, коли можливе закінчення російсько-української війни, замислюються і астрологи. Так, у прогнозі ведичних астрологів Олексія та Ганни Суханових говориться, що у вересні в росії може погіршитися соціально-політична та економічна обстановка, а Україна продовжить тримати військову ініціативу у своїх руках і має всі шанси зміцнити позиції на фронті.

Астропрогноз для України на вересень 2022 року Суханови опублікували в Instagram. У ньому наголошується, що перший місяць осені не принесе астрологічних транзитів, здатних кардинально вплинути на ситуацію. Разом з тим, у вересні будуть важливі зміни всередині натальних карт і України, і країни-агресора.

У рф, за словами астрологів, починається несприятливий період через активність планети Марс. Суханови пишуть, що ситуація у росіян рухатиметься лише вниз, без будь-яких покращень. Тоді як в України, йдеться у прогнозі, навпаки астрологічна обстановка виглядає сприятливішою.

"До 24 вересня ми будемо проживати загалом непоганий період за річною картою. Після 24 вересня у нас змінюється період за річною картою на напружений, але при цьому він може привнести несподівані події, які можуть позитивно вплинути на результат військових дій", — заявили Суханови. .

Також астрологи додали, що військова ініціатива залишатиметься у руках України.

"Віримо, що нова річна карта, яку отримала Україна 24 серпня, дозволить не просто мати військову ініціативу на полі бою, а й дасть можливість для звільнення всієї нашої території", — наголосили в астропрогнозі.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог назвала дату, коли Україна деокупує Херсон. За її словами, до листопада ще може все змінитись.

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#Війна #Астрологія #Астролог