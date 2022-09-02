"Чекають радісні та запалющі події": астролог спрогнозувала майбутнє України на вересень

Експерт зазначає, що вересень для України дуже перспективний місяць.

Астролог Анна Єфремова раніше зазначала, що у вересні для України закінчиться несприятливий період, і її колега, Анна Федоренко з нею також згодна, адже згідно з її прогнозом перший осінній місяць для нашої країни — це час великих змін, перемог та повернення територій.

Свій прогноз Федоренко опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі, зазначимо, що на ситуацію в країні активно впливатимуть планети, зокрема Меркурій, який з 10 вересня стане ретроградним. А також Венера, яка, на жаль, принесе з собою розчарування.

"Для України можуть бути якісь радісні та запалющі події у першій половині вересня: великі перемоги військових, повернення якихось територій… А ось з 24 вересня починається серйозніший вплив Венери. Вона йде в найслабше становище і впливає на весь світовий порядок, закриваючи собою ще кілька сфер. І тут ми дуже розчаровуємося", — повідомила астролог.

Також Анна Федоренко зазначила, що українців буде розчаровано у своїх союзниках, оскільки у кожного з них з’являться свої внутрішні проблеми.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог назвала дату, коли Україна деокупує Херсон. За її словами, до листопада ще може все змінитись.