"Україну чекають великі бої": екстрасенс розповіла, коли окупанти покинуть Запорізьку АЕС

Експерт наголосила, що не варто навіть сумніватися, що перемога буде не за Україною.

Відомий екстрасенс та таролог Людмила Хомутовська, яка розповіла про майбутні події осені на тлі війни в Україні, склала новий прогноз на холодний сезон, у якому розповіла про долю Запорізької АЕС.

Про свій новий прогноз екстрасенс розповіла в інтерв’ю УНІАН. Експерт зазначає, що за ЗАЕС йтиме більше інформаційна війна з провокаціями, як це, в принципі, вже й так роблять російські пропагандисти.

Також Хомутовська заспокоює тим, що вибуху на станції не буде, хоча окупанти будуть проводити всілякі маніпуляції навколо ЗАЕС до останнього дня, який вони там будуть. А будуть вони там ще недовго, і вже до кінця осені Запорізька АЕС повернеться під контроль України.

"Там може бути дві ситуації: ЗСУ підійдуть дуже близько до ЗАЕС, буде переважання нашої країни, і може бути домовленості на рівні країн. Тобто не безпосередньо Зеленський і путін спілкуватимуться. До розв'язання цього питання підключатимуться треті особи", — додала екстрасенс.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.