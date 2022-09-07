"Війна заморожена не буде": екстрасенс назвала дату, коли ЗСУ звільнять окуповані території

До складу України повернеться і Крим, і Херсон, і Донбас.

Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка раніше розповіла про майбутнє Запорізької АЕС, склала новий прогноз, у якому повідомила, коли всі окуповані території повернуться під контроль України. На жаль, це буде не так швидко, як хотілося б, але головне, що всі українські території повернуть.

Про це Хомутовська розповіла в інтерв’ю УНІАНу. Екстрасенс зазначила, що основні бої припадуть на осінь 2022 року, а ось наступного року ситуація буде не такою масштабною.

"Карти показують звільнення нашої території навесні 2023 року. У цей період буде ясно, що Україна перемогла " — зазначила Хомутовська, додавши, що замороженим цей військовий конфлікт, як цього хоче росія, не буде.

Також таролог повідомила, що після того, як українські війська звільнять Херсон, розпочнеться повернення анексованого ще у 2014 році півострова Крим. Щобільше, карти показують, що Кримський міст буде точно знищено.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.