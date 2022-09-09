"Все тільки починається": мольфарка обнадіяла прогнозом про звільнення окупованих територій

Олена Стеценко зазначила, що росія "не заспокоїться" ще 3 роки.

Коли закінчиться війна в Україні — це питання, яке зараз хвилює всіх, у тому числі різних астрологів, екстрасенсів і мольфарів. Практично щодня вони публікують свої прогнози щодо ситуації на фронті. Приєдналася до них і мольфарка Олена Стеценко.

Вона зазначає, що хоч би як хотілося, але до кінця 2022 року війна не закінчиться. Проте значні поступи будуть, повідомила Стеценко під час інтерв’ю YouTube-каналу FEDOR TV.

"Зараз тільки починається перевага ЗСУ над російськими військовими... До Нового року буде звільнено частково Запорізьку та Херсонську області", — сказала мольфарка.

Також вона додала, що швидше за все бої на території України продовжаться ще до Великодня 2023 року (9 квітня).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Людмила Хомутовська також говорить про важливі битви цієї осені. А ще вона розповіла, чи військовий конфлікт надалі може бути заморожений.