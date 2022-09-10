"Почнуться складні часи": екстрасенс розповіла, коли Україна перейде до агресивної фази війни

Експерт зазначила, що вже з нового року поступово скасовуватиметься воєнний стан.

Екстрасенс Людмила Хомутовська, яка раніше розповіла про майбутнє Запорізької АЕС, склала новий прогноз на осінь 2022, в якому повідомила, що допоможе Україні перейти в агресивну фазу війни. Це буде непростий час, але він того вартий.

Про це екстрасенс розповіла в інтерв’ю УНІАН. Варто зазначити, що кінець вересня, за прогнозом Хомутовської, це певна точка відліку, яка наближає перемогу України над російськими окупантами.

"Після того, як Україна отримає ленд-ліз, ми увійдемо до агресивної фази війни. Це буде наприкінці вересня", — сказала екстрасенс, додавши, що це будуть боєприпаси, техніка, стратегічна сировина тощо.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

Також астролог Наталія Власенко назвала дату, коли Україна деокупує Херсон. За словами експерта, росіяни намагатимуться повернути свої позиції, але у них нічого не вийде.