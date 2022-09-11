Таролог відповіла, чи звільнить Україна Крим: "Будуть вибивати"

Таролог Ірина Клевер спрогнозувала перебіг війни в Україні

На тлі грандіозних успіхів Збройних сил України зі звільнення на Харківському напрямку, український таролог Ірина Клевер спрогнозувала хід війни в Україні, де торкнулася теми звільнення окупованого півострова.

За словами астроексперта в інтерв’ю YouTube-каналу "TOP", Україна після звільнення низки окупованих територій піде на Крим. Однак дату звільнення півострова від загарбників Клевер не озвучила. Карти показали тарологу возз’єднання сімей, тобто Крим знову буде під українським контролем.

Також, враховуючи приємні новини про контрнаступ ЗСУ, Ірина Клевер заявила, що українські захисники вибиватимуть ворогів. "Будуть вибивати. Треба багато ресурсів, які є. Вибивати. Тільки так ми прийдемо до чого йшли", — заявила астроексперт.

Раніше астролог Влад Росс заявив, що до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території. Також астролог Наталія Власенко назвала дату, коли Україна деокупує Херсон.