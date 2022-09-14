"Потрібно почекати": мольфар розповів, що буде з рф після перемоги України

Експерт зазначає як мінімум два сценарії подій.

До прогнозів про закінчення війни від астрологів, тарологів та екстрасенсів приєднався ще й мольфар. А точніше, дослідник мольфарів — Михайло Будейчук. За час роботи з такими специфічними клієнтами, він і сам почав і сам передбачати майбутнє, і доля рідної країни також йому не байдужа.

В інтерв’ю для ютуб-каналу "Мій світ" Михайло розповів, що сам відчуває з приводу закінчення війни в Україні. А також експерт розповів, що чекає на країну-агресора після війни, і чи спрацюють світові санкції на неї.

"Думку мольфарів про закінчення війни не можна назвати одностайними. Наприклад, один вважає, що все це триватиме ще 4 роки. Але я відчуваю, що все закінчиться в один день", — зазначає мольфар.

Також Михайло додав, що відчуває, що до кінця року війна закінчиться, і Херсон та Запоріжжя точно повернуться до складу України. Однак після, швидше за все, війна заморозиться на якийсь час.

Щодо долі росії, Будейчук сказав наступне:

"Я не вірю в те, що Росія повністю зникне. Думаю, за кілька років ці санкції, які зараз нічого особливо не дають, таки спрацюють. Ось тоді Росія розвалиться. Може, частина Росії забере собі Китай, якусь частину забере собі Америка "Якусь частину забере собі Казахстан, Абхазія повернеться до Грузії. Можливо, Кубань буде українська. Потрібен час, треба, щоб пройшов якийсь період. Потрібно почекати, коли в Росії закінчаться гроші ", — зазначив мольфар.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.