Таролог розповіла, чи спробує рф знову захопити звільнені ЗСУ території: "Нічого лізти в чужий монастир"

Олена Бюн наголосила, що ЗСУ нарешті вийшли на вірну дорогу.

Збройні сили України активно наступають на армію рф, і кілометр за кілометром звільняють усі окуповані росіянами українські території, повертаючи їх мешканців до нормального життя. Однак страх того, що все може повторитися, адже війна ще не закінчена, дається взнаки. Щобільше, астролог Борис Капуста зазначає, що росія може знову намагатися наступати.

Такої думки і таролог Олена Бюн. Вона також упевнена, що всі спроби будуть провальними, і перемогу у цій війні здобуде Україна. Про це вона розповіла у своєму YouTube-блозі.

"Може, пізніше, знову зверне увагу. Пізніше, після того, як росія відновить свої сили, може знову спробувати претендувати на ці території. На сьогодні це така гідра, якій ЗСУ рубають голову ... Нема чого було зі своїм статутом йти в чужий монастир. Ось так карти кажуть" — зазначила таролог.

Також Олена Бюн додала, що деокуповані міста незабаром будуть відновлені та відбудовані. На додаток, на них чекає процвітання і достаток саме під українським прапором.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.