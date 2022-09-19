"Контрнаступ — це тільки початок": екстрасенс розповіла, що чекає на Україну в 2023 році та коли розвалиться рф

Екстрасенс заявила, що на території росії можуть розвернутися військові дії гірші, ніж в Україні

Екстрасенс Ганна Єфремова, яка раніше прогнозувала ймовірну перемогу над російськими окупантами з лютого 2023 року, заявила про сприятливий розвиток України наступного року та руйнівні події в країні-агресорі.

Прогноз на 2023 рік Єфремова опублікувала у своєму Telegram-каналі. І якщо для України наступний рік, за її словами, несе позитивний вектор, то росія зіткнеться з труднощами, яких ще не відчувала в історії своєї держави.

Так, екстрасенс однозначно заявила: "росія програє цю війну". За її словами, контрнаступ української армії — це лише початок. Військові ЗСУ нарощуватимуть свою міць і просуватимуться в усіх напрямках, йдеться у прогнозі. Єфремова наголосила, що Україна вистоїть і у 2023 році зміцніє.

А ось російським загарбникам екстрасенс віщує сумні тенденції у найближчі кілька років. За її словами, росіянам доведеться відповідати за всі свої злочини. Єфремова заявила, що є всі шанси, що росія як держава почне руйнуватися, як мінімум може початися війна, а також можливі репресії та обмеження, смерть і втеча еліт, горе та біди. 2023 рік, за її словами, буде нереально важким для росіян, хоча поки що вони мають шанс змінити владу.

"Ви (росіяни. – Ред.) відчуєте те саме, що відчувають українці, тому що на території російської федерації з великою ймовірністю розгорнуться військові дії у 2023 році або навіть наприкінці 2022-го. Якщо ніхто не почує і не скаже стоп, починаючи з 2023 року росія зазнає того, про що навіть подумати не могла за останні 100 років", — зазначила екстрасенс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов озвучив імовірну дату, коли може закінчитися війна та настати мир в Україні.