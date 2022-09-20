"Це все ілюзія": екстрасенс розповіла, чи поверне Україна контроль над Маріуполем

Експерт зазначає, що росіянам не вдасться збудувати "русскій мір" у місті.

Доля багатостраждального міста Маріуполь, яке з перших днів російського вторгнення мужньо обороняли українські військові, цікавить кожного українця. Російські окупанти жорстоко обстрілювали місто, практично його знищили, а зараз намагаються показати гарну картинку "русского міра" у місті. Чи це так, і що буде з містом далі розповіла екстрасенс та таролог Олена Бюн.

На своєму ютуб-каналі вона опублікувала свій новий прогноз, у якому розповіла про долю окупованого Маріуполя. Екстрасенс зазначає, що всі плани, які російська влада будує на місто, — ілюзорні, і в них нічого не вийде.

"Якщо вони сподіваються на те, що ця територія Маріуполя залишиться ним, вони глибоко помиляються. З боку українських збройних сил тут будуть досить цікаві дії. Я не хочу про це говорити, але за долею Маріуполь повернеться під український прапор", — розповіла таролог.

Також вона додала, що місто буде повністю відновлено і в ньому буде мир та процвітання. І це відбудеться під українським прапором.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.