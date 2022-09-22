Активні бойові дії закінчаться скоро, але це ще не завершення війни: астрологи назвали дату, коли в Україну повернеться мир

За словами астрологів, питання російсько-української війни остаточно буде вирішено не цього року

Питанням про те, коли може закінчитися війна, постійно задаються екстрасенси, тарологи й астрологи. Серед них і ведичні астрологи Олексій і Ганна Суханови, які раніше попереджали про погіршення соціально-політичної та економічної обстановки в росії і зміцнення українських позицій на фронті.

У річному гороскопі Україна на 2022-2023 рік, опублікованому на сторінці астрологів у Instagram, йдеться про ймовірну дату спаду бойової активності. Водночас, за словами Суханових, варто чекати і на укладення мирного договору, що відбудеться значно пізніше.

Так, астрологи пишуть, що новий астрологічний рік, у який вступила Україна 24 серпня, є дуже важливим і знаковим для нашого народу. Його називають "рік другого народження" або "рік переродження". Можуть відбуватися складні події, але плідні, які дозволять переосмислити все та оновитись.

Водночас Суханови розповіли, що військова активність чи загроза не закінчиться повністю і питання не буде вирішено повністю на 100% до 24 серпня 2023 року.

"Рішенням питання війни буде підписання мирного договору. Ми вважаємо, що це буде ближче до закінчення підперіоду Венери (весна 2024 року). На наш погляд, договір швидше за все підписуватиметься вже не з поточною владою, яка зараз у рф, а з іншою. При цьому ми продовжуємо схилятися до того, що активні бойові дії в Україні мають закінчитися восени цього року", — йдеться в астропрогнозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після відходу королеви Єлизавети II та Михайла Горбачова астролог передбачила смерть одного світового лідера у віці.