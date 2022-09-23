"Потім не скаржтеся": екстрасенс розповіла, що чекає на росію та росіян після перемоги України

Експерт також зазначила, коли настане переломний момент у війні.

Екстрасенс Ганна Єфремова, яка раніше розповіла, коли настане переломний момент у війні, впевнена, що на країну-агресора чекають жахливі наслідки через те, що зараз творить росія на території України. Росіяни зазнають розплати за всю ту шкоду, яку вони завдали світу та Україні.

Свій прогноз для мешканців росії Єфремова опублікувала у своєму Telegram-каналі. Екстрасенс попереджає, що якщо вони зараз не візьмуть усе у свої руки, то на їхню та їхню країну чекають дуже страшні наслідки.

"Росіяни, не пропустіть свій шанс. Найближчим часом у вас з’явиться хороший шанс розв'язувати ці питання. Потім не скаржтеся", — каже Єфремова.

Також вона зазначила, що початок 2023 року стане переломним не лише для України, яка тільки більше зміцніє і стане ще сильнішою, а й для рф. За прогнозом Єфремової, якщо росіяни не зупиняться, то їхня країна "відчує те, про що навіть подумати не могла за останні 100 років".

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов озвучив імовірну дату, коли може закінчитися війна та настати мир в Україні.