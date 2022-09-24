"Від ворога можна очікувати чого завгодно": екстрасенс розповіла, що чекає на Україну в жовтні

Експерт упевнена, що росія програє, а на українській території знову буде мир.

Екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка раніше розповіла про майбутнє Запорізької АЕС, склала прогноз на майбутнє України та росію. А точніше, експерт розповіла, що чекає на країну в жовтні.

Таролог зазначає, що часткова мобілізація, яку 21 вересня оголосив путін, говорить про те, що ситуація на фронті складається явно не на користь рф, і тому набирається нова порція "гарматного м’яса". А українці тим часом досить успішно наступають і потроху звільняють окуповані території.

Проте є й погані новини. Згідно з прогнозом Хомутовської, росіяни будуть завдавати ударів об’єктам цивільної інфраструктури. Залишається тільки сподіватися та вірити, що все обійдеться, і зима в українців буде з водою, електрикою та теплом.

Також Хомутовська додала, що Білорусь більше не братиме участі у війні. Щобільше, картопляний диктатор планує "вийти сухим з води".

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

Також астролог Наталія Власенко назвала дату, коли Україна деокупує Херсон. За словами експерта, росіяни намагатимуться повернути свої позиції, але у них нічого не вийде.