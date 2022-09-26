"Пікова точка": астролог розповіла, як вплине на ситуацію з війною в Україні коридор затемнень

За словами астролога, ретроградність кількох планет для української сторони має зиск

Астрологи та тарологи постійно озвучують прогнози щодо військових подій на території України. Звичайно ж, назвати дату закінчення війни не може ніхто, але є можливість подивитися на те, що відбувається, з астрологічної точки зору. Незабаром настане важлива космічна подія – коридор затемнень, який може вплинути і на питання війни.

Наступний коридор затемнень триватиме в період 26 жовтня — 8 листопада, який позначиться на гороскопі України. Про це заявила астролог Аліна Кузимович у коментарі clutch.net.ua. За її словами, восени 2022 року очікується як позитивні події, так і кілька важких періодів.

Так, астролог попередила про несприятливий транзит Сатурна саде-саті, який триватиме до 2025 року. Кузимович пояснила, що зараз його пікова точка, в карті країни Сатурн знаходиться близько біля Місяця, таке трапляється раз на 30 років.

"Ця пікова точка буде до 17 січня, потім Сатурн змінить знак. Це продовжить негативно впливати, може посилити економічну та енергетичну кризу. Це небезпечний період, тому що паралельно коридор затемнень та інші негативні впливи. Транзити через будинок земель і територій теж погані. Можливо, це пов’язано із проведенням референдумів", — розповіла астролог.

Водночас вона наголосила і на позитивному моменті. За її словами, так звані референдуми відбуваються в період ретроградності багатьох планет, тому надалі можуть бути скасовані чи змінені.

Кузимович додала, що несприятливі небесні розташування вона бачить у карті країни-агресії. За її словами, росіян ще активніше мобілізуватимуть: "Активно включаться інші країни. Ситуація може посилитися".

Раніше "Телеграф" писав, що екстрасенс Ганна Єфремова прогнозує продовження бойових дій до весни 2023 року. Але на цей час Україна отримає відчутні результати на її користь. Також повідомлялося, що астролог Валентина Віттрок пророкує смерть одного світового лідера.