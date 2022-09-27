"Поразку путіну завдадуть самі росіяни": астролог розповів, як закінчиться війна в Україні

Експерт зазначив, що путіна не зупинять навіть десятки мільйонів жертв росіян.

Відомий астролог Дмитро Уранус, який раніше розповів, коли Україна звільнить усі окуповані території, склав новий прогноз, тільки вже для росії, враховуючи той факт, що путін оголосив "часткову мобілізацію" в країні.

Своє передбачення Уранус опублікував на своїй сторінці у Facebook. Астролог зазначає, що становище путіна, його влада та "путінську росію" вже нічого не врятує, і мобілізація, зокрема. Президент країни-агресора таким чином тільки все тугіше "затягує петлю на своїй шиї", і веде РФ до неминучої поразки.

"І головне, що він цього не бачить, і так не вважає. Зарозумілість путіна, і його маніакальна упертість, не мають межі. Це хижа байдужа рептилія. Він взагалі не має почуттів і жалю, абсолютно не емпатична особистість. Він поставив за мету, і нікого не слухає, чи реально досягнення мети чи ні: "За ціною не постоїмо". Цьому звірові в людській подобі все одно скільки людей загине задля досягнення його цілей, 100 тис., мільйон — не має значення. Тому мобілізація в росії, затягування війни, і величезні жертви дуже ймовірні, практично неминучі. Але це за умови якщо путін залишиться при владі... путін розуміє, що якщо зупинить війну зараз — програє зараз, його розірвуть свої ж" — зазначив астролог.

Оскільки для путіна найбільша трагедія — це розвал СРСР, цілком логічно, що його "відновлення" під виглядом нової Російської Імперії — і є головним завданням і змістом всього життя цього кривавого диктатора. Однак у нього нічого не вийде і насамперед цього не дозволять самі росіяни. Ну а українці та українська армія їм у цьому із задоволенням допоможе.

"путін не знає як поводитися, і що робити, у разі програшу. Такого сценарію у них немає. І тому цей нелюд продовжить війну завдяки військовому становищу і мобілізації в росії, але все одно зазнає поразки. Через пів року, рік, півтора — Не важливо, головне підсумок буде саме таким. І цю поразку йому мають завдати самі росіяни, оскільки тепер стоїть питання – чи ВІН, чи ВОНИ ” – додав Уранус.

Раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував контрнаступну фазу. За його словами, до кінця 2022 року російські загарбники почнуть йти з української території.

Раніше "Телеграф" писав, що екстрасенс Анна Єфремова прогнозує продовження бойових дій до весни 2023 року. Але на цей час Україна отримає відчутні результати на її користь. Також повідомлялося, що астролог Валентина Віттрок пророкує смерть одного світового лідера.