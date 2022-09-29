Екстрасенс розповів, скільки путіну залишилось правити росією: "Повністю відійде від влади"

За словами переможця "Битви екстрасенсів", знищить путіна рішення про мобілізацію в рф

Заповітне бажання всіх українців — це якнайшвидша смерть президента росії путіна. За прогнозами багатьох астроекспертів, усунення кривавого диктатора, який вирішив розв’язати повномасштабну війну з сусідньою країною, може статися з низки причин, зокрема через погіршення здоров’я.

Як заявив переможець третього сезону шоу "Битва екстрасенсів", військовий волонтер Сергій Колесніченко в інтерв’ю для YouTube-програми PeopleLife, путіну недовго залишилось правити російською федерацією.

"Протягом 4-6 місяців путін повністю відійде від влади, його знімуть, швидше за все, через хворобу", — сказав екстрасенс.

Колесніченко також додав, що карти Таро теж показали невтішну картину для глави рф: "У нього випадає ухвалення рішення про мобілізацію по Дурню плюс Башта (руйнування), тобто це призведе до купи смертей, і це було абсолютно неправильне рішення. Грубо кажучи, рішення про мобілізацію його і знищить".

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов озвучив імовірну дату, коли може закінчитися війна та настане мир в Україні.