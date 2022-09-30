"Чекає на важкий бій": екстрасенс розповіла, як коридор затемнень у жовтні вплине на долю України

На Україну чекають різні події в цей період, проте перемога все одно буде за нами.

З 25 жовтня по 8 листопада 2022 року розпочнеться коридор затемнень, і екстрасенс і таролог Анна Єфремова, яка раніше розповіла, коли настане переломний момент у війні, спеціально до цієї важливої астрономічної події склала прогноз для України.

Своїм пророкуванням Анна поділилася на своєму ютуб-каналі. Екстрасенс зазначає, що затемнення відіграють дуже серйозну роль в астрології нації, а у зазначений період їх буде кілька: сонячне затемнення 25 жовтня, і місячне – 8 листопада. Щобільше, їх вплив поширюється на 6 місяців після, і впливає на ті країни, в яких воно видно. Україна підпадає під вплив сонячного затемнення.

Однак особливо важливим є також проміжок часу між затемненнями, який цього разу становить 14 днів. В історії вже був такий випадок, і в період двох затемнень у такий короткий проміжок часу було передбачено Першу Світову війну. Отже, ситуація може повторитися і буде офіційно оголошена повномасштабна війна, або щось додатково руйнівне виникне у світі.

Також затемнення впливають на глав країн та народ. І гороскоп диктатора путіна каже, що, швидше за все, в одну з цих дат він звернеться до росіян з якоюсь черговою божевільною заявою.

"В України з 7.10.2022 до 27.02.2023 розпочнеться період Раху, а отже, важкий бій за її майбутнє! І будуть різні моменти і негативні (втрати територій) і позитивні їх повернення, так що не засмучуйтесь! Ми йдемо до перемоги" — зазначила Єфремова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов озвучив імовірну дату, коли може закінчитися війна та настане мир в Україні.