"Неможливо, щоб переміг диктатор": астролог розповіла, чи натисне путін на "червону кнопку"

Експерт упевнена, російський диктатор не зможе перемогти Україну.

Ядерний шантаж володимира путіна трохи навіяв паніки серед українців, тому щоб хоч якось зрозуміти, чи можливий такий крок з боку російського уряду у бік України, багато астрологів та екстрасенсів вирішили зазирнути в майбутнє. Своїм прогнозом уже поділився Макс Гордєєв, а тепер до нього приєдналася й астролог Ольга Медведська.

Про те, що вона побачила у стані зірок, Медведська розповіла в інтерв’ю виданню УНІАН. На жаль, ймовірність використання ядерної зброї є, при чому чимала, проте понад усе, що росії не дозволять натиснути на "червону" кнопку.

Становище планет вказує на те, що зараз спостерігається напружений "конфлікт" між планетами Сатурн та Уран, які є символами тоталітаризму та вільного демократичного світу, що означає, що країни НАТО не дадуть диктаторові "грати" з ядерною зброєю. Також ера Водолія, яка йде зараз, вказує на те, що диктаторський режим перемогти не зможе.

"Найнебезпечнішим періодом у цьому плані є кінець жовтня – початок листопада, а точніше – близько 23 жовтня до 10 листопада" – додала Ольга.

Раніше експерти розповіли ексклюзивно для "Телеграфа", чи можливе дійсно використання росією тактичної ядерної зброї.