Доленосний місяць для українців: екстрасенс назвав можливу дату перемоги України

Перемога буде за Україною, проте треба чекати та вірити у ЗСУ.

Відомий екстрасенс і таролог Макс Гордєєв, який раніше розповів, наскільки реальні загрози кремлю застосувати ядерну зброю, склав новий прогноз для України, і назвав імовірну дату, коли всі українці зможуть відсвяткувати перемогу над російськими окупантами.

У коментарі виданню УНІАН Гордєєв зазначив, що карти чітко вказують на березень 2023 року. Саме в цей період на Україну чекають суттєві, а що головне — позитивні зміни.

Цілком ймовірно, що війна може закінчитися саме навесні наступного року. Точно стверджувати він не став, лише зазначив, що у березні буде багато позитивних змін для нашого народу.

"Зараз ситуація з війною для України є дуже позитивною, тому в деяких аспектах вже натякають на березень наступного року. Я не можу 100% сказати, що закінчиться війна саме в цей час, але я можу на 100% сказати, що багато позитивних аспектів доводиться саме на цей місяць ", — додав Гордєєв.

Раніше астролог Дмитро Уранус розповів, що буде з росією найближчим часом і як країна-агресор розплачуватиметься за свої злочини.