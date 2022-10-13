Їм доведеться захищати свої території: таролог відповіла, коли в росії закінчаться ракети

Країна-агресор продовжує бомбардувати українські міста

Відомий український таролог Людмила Хомутовська розповіла не лише про терміни закінчення війни в Україні, а й про те, коли в країни-агресорі закінчаться ракети, якими вона продовжує бомбардувати міста України.

У програмі "Слава+" астроексперт зазначила, що згідно з розкладом її карт Таро в росії ще вистачить ракет для бомбардувань до кінця 2022 року. Однак наступного року ситуація з ракетним обстрілом українських міст буде помірнішою.

"Я думаю, що після Нового року обстріли будуть дозованими. росія дозовано буде використовувати ракети, максимум одну-дві. У країні-агресорі зміниться політика, вони будуть захищати свої території", — сказала Хомутовська.

Раніше таролог спрогнозувала можливі терміни того, коли весь світ попрощається з російським диктатором. "Я думаю, що це свято буде за місяць-два. Ми чекаємо на цю концертну програму Кобзона для путіна", — сказала Хомутовська.

За словами українського астролога Влада Росса, вже найближчим часом з’явиться шанс скинути путіна з його "п’єдесталу".